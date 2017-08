Raça Negra, Byafra, Biro-Biro: anúncios ressuscitam astros sumidos da mídia

Do UOL, em São Paulo

Léo Lima Luiz Carlos, vocalista do Raça Negra

Sucesso nos anos 1990 com hits como "Cheia de Manias", o grupo Raça Negra voltou a ganhar visibilidade recentemente em uma série de propagandas da marca de cerveja Itaipava, lançada em julho.

"Ressuscitar" astros do passado não é novidade em anúncios dos últimos anos. Algumas campanhas têm sido estreladas por artistas que tiveram o auge de seu sucesso no passado (principalmente dos anos 1980 e 1990), mas que já não estão em tanta evidência.

Entre eles estão músicos como Compadre Washington, Byafra, Salgadinho e Fat Family, mas também atores e até jogador de futebol.

Fenômeno da internet

Uma das primeiras propagandas nessa linha, e talvez a de maior sucesso, foi a do site de classificados Bom Negócio, em que Compadre Washington, vocalista do "É o Tchan", aparece dizendo o (agora célebre) bordão: "Sabe de nada, inocente".

A peça, vista mais de 8 milhões de vezes no Youtube, foi criada pela agência NBS e veiculada em 2014. Para André Lima, vice-presidente de criação da agência, esse tipo de anúncio tem se tornado mais comum por causa da internet, já que o público tem acesso a informações sobre celebridades do passado.

"Havia medo de usar (em propagandas) pessoas que a geração atual não conhece". (Com a internet) um ex-famoso volta a ser famoso com dois cliques", afirma.

Além disso, o público atual já costuma brincar e fazer piadas usando famosos do passado nas redes sociais, como no caso dos memes com a cantora Gretchen. Da mesma maneira, essas propagandas seguem a linha do humor.

Rir de si e lado cult

"É sempre bom ver alguém famoso, ex-famoso ou quase famoso aceitando a ideia de rir de si próprio", afirma Lima. Nesse contexto, alguém que já não está sob os holofotes tende a aceitar mais facilmente esse papel, segundo o publicitário.

Ele afirma que rir de si "é uma qualidade boa da comunicação em geral", porque esse tipo de humor ajuda a criar proximidade da marca com seu público.

O publicitário Celso Kenzo, sócio da agência Aideia, também acredita que a propaganda com sucessos do passado atrai porque essas personalidades criam um lado "cult" após passar um tempo no ostracismo, gerando um apelo "pitoresco", levando ao humor.

Confira algumas propagandas recentes que seguem essa linha.

"Você jogou fora"

A banda de pagode Raça Negra, que fez muito sucesso nos anos 1990, estrela a recém-lançada série de propagandas da cerveja Itaipava.

Nos filmes, o grupo aparece cantando a música "É Tarde Demais" (que tem o verso "você jogou fora o amor que eu te dei") toda vez que alguém joga uma garrafa vazia da cerveja na lata do lixo. A campanha é para anunciar as garrafas retornáveis da marca.

"Sabe de nada, inocente"

A propaganda do site Bom Negócio não foi estrelada apenas por Compadre Washington. A peça fez parte de uma série com outros artistas que fizeram sucesso em décadas passadas, como o também cantor Supla, o apresentador Sérgio Mallandro, o atual deputado federal Tiririca e o ator Alexandre Frota.

O anúncio com o vocalista do "É o Tchan", porém, foi o de maior repercussão. Ele chegou a ser retirado do ar pelo Conar (Conselho de Autorregulamentação Publicitária), porque o cantor falava "ordinária" a uma mulher, mas o órgão voltou atrás da decisão e liberou a veiculação.

Sem crédito

A campanha da financeira Losango brinca justamente com o fato de as celebridades que a estrelam estarem longe da mídia. Na peça, eles acabam barrados por não serem reconhecidos.

Um deles é o cantor Salgadinho, que fez sucesso com o Katinguelê, e acaba impedido de entrar no camarim por um segurança.

Em outro vídeo, a banda Fat Family tenta uma mesa em um restaurante, mas não tem reservas. O grupo apela para sua fama para tentar convencer a atendente, sem sucesso.

Vai que...

A Bradesco Seguros optou por brincar com a suposta chatice dos artistas que estrelaram a campanha "Vai que...".

Em uma delas, o cantor Byafra, do hit de 1984 "Sonho de Ícaro", é mostrado como uma espécie de sistema de segurança de um carro. Quando um homem entra no veículo para roubá-lo, Byafra começa a cantar, espantando o ladrão.

Na mesma linha, em outro vídeo da campanha, o apresentador Sérgio Mallandro salva uma família de ser atacada por Jason, vilão da série de filmes "Sexta-feira 13".

Biro-Biro

Também lançada neste ano, o anúncio da marca de sandálias Havaianas brinca com o ex-jogador de futebol Biro-Biro, que jogou no Corinthians nos anos 1970 e 1980 e que tornou-se folclórico por causa de seu visual, com o cabelo comprido, loiro e cacheado.

Um grupo de amigos está reunido em uma casa e, quando o anfitrião diz a um recém-chegado que o Biro-Biro está na cozinha, o convidado acha que ele está se referindo a um cão.

Cabeção

A campanha de Black Friday de 2015 do site de reservas Hotel Urbano foi estrelada pelo ator Sérgio Hondjakoff, que ficou famoso como o personagem Cabeção na novela Malhação, da Rede Globo, no começo da década passada.

No anúncio ele aparece consultando uma vidente sobre seu "destino" porque "não está fácil".

