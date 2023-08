Piso da enfermagem: após decisão, começará a ser pago hoje (16)?

Após mais de um ano desde a aprovação da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) do piso salarial da enfermagem pelo Congresso, o Ministério da Saúde dará início ao pagamento do novo valor no contracheque de agosto. A discussão em torno da demanda da categoria teve início durante o governo Bolsonaro (PL) e está prestes a ser concluída após uma decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) em julho deste ano.