Valor do PIS ano-base 2022 foi definido pela Caixa? Veja quando será pago

O pagamento do PIS 2024, referente ao ano-base 2022, ainda permanece sem datas de início definidas. O valor também não foi anunciado. A razão por trás dessa indefinição remonta ao atraso causado no calendário PIS/PASEP durante o período da pandemia, o qual resultou em um prolongado intervalo de dois anos entre o ano-base e o período designado para o recebimento.

O procedimento rotineiro da divulgação do calendário PIS, que ocorre tipicamente no encerramento de dezembro, está, até o momento, ausente quanto às datas de pagamento do PIS relacionado ao ano-base 2022 e ao valor das respectivas parcelas.

O montante do PIS/PASEP é formulado com base no salário mínimo vigente no ano de pagamento. Logo, somente após o governo do presidente Lula (PT) liberar o piso salarial referente a 2024 é que se obterá a cifra exata do PIS 2024.