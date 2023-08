Governo impõe novas regras para cadastros unipessoais no Bolsa Família

Agora, os municípios terão um limite de 16% de arranjos unipessoais na folha de pagamento do programa. De acordo com a pasta, o patamar foi estabelecido com base em dados estatísticos da PNAD Contínua 2022 do IBGE.

Esse limite se refere a novos cadastros e visa corrigir discrepâncias que, segundo o Ministério, surgiram entre outubro de 2021 e dezembro de 2022. Enquanto a localidade mantiver uma proporção de 16% ou mais de beneficiários individuais no Bolsa Família, fica proibida a adição de novos cadastros desse formato na planilha de repasses.

As novas regras estipuladas pela pasta alteram a portaria 897, de julho deste ano, que define "os procedimentos operacionais necessários ao ingresso de famílias, e a revisão de elegibilidade e cadastral dos beneficiários".

Em seu site, a pasta define a medida como uma forma "de fazer com que o benefício chegue cada vez mais a quem precisa".

Reformulações no Bolsa Família

Desde o início de 2023, o governo Lula (PT) vem travando uma batalha contra irregularidades cadastrais no programa.