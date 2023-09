Sua marmita não está quentinha? Eles faturam com ideia simples e genial

"Tinha um micro-ondas na minha loja e passou um rapaz perguntando se podia esquentar a marmita. Eu falei que podia, cobrei R$ 2, e com ele vieram mais cinco pessoas. O pessoal passava, olhava... o grupo foi crescendo: 20, 30, 40", contou ela, que mora na região do Brooklin, na zona sul paulistana.

Quando eu vi, tinham 100 pessoas esquentando a marmita aqui com apenas dois micro-ondas.

Alessandra Oliveira

Com aumento do fluxo, Alessandra tomou a decisão de entrar no negócio das quentinhas de cabeça. Abriu a garagem de casa, tirou as gôndolas da loja, instalou mesas e mais equipamentos. Hoje, 120 pessoas conseguem ocupam o espaço ao mesmo tempo.

"Em menos de um ano, a gente estava atendendo 300 pessoas por dia", lembra Alessandra. Com o tempo, ela inaugurou mais um pavimento e expandiu para 10 o número de micro-ondas disponíveis aos seus clientes.

Em outro canto da cidade

O analista de sistemas Valdir dos Reis também resolveu apostar no segmento com a esposa. Como sempre trabalhou em regiões com muitos escritórios, ele notava a falta de espaço para quem queria almoçar a própria comida.