Como saber se estão usando meu CPF e como proteger? Veja dicas

No SPC Brasil, para o consumidor acompanhar o seu CPF ou nota de score (pontuação de crédito do consumidor), ele pode acessar o aplicativo SPC Consumidor, disponível na Apple Store e Play Store para download gratuito.

O SPC Avisa é uma ferramenta para monitoramento do CPF, que informa, via email ou SMS, qualquer alteração feita no CPF, consultas realizadas por empresas ao documento monitorado e mudança na nota de score, entre outros.

Filiação partidária e comentários em redes sociais

Se a sua preocupação for a utilização para outras finalidades, como filiação a partido político ou simplesmente um comentário indevido postado com o seu nome/CPF nas redes sociais, é recomendável fazer buscas no Google utilizando o seu nome e o seu CPF, a fim de tentar detectar usos indevidos.

O ideal nessa situação é fazer boletim de ocorrência e procurar o partido político ou as redes sociais onde o comentário foi postado para mostrador o equívoco, pedindo a exclusão da informação.

Se for um problema envolvendo reputação, vale procurar a origem da informação, solicitando o IP (número de identificação de um computador na internet) de origem do cadastro, para que seja viável rastrear a fonte.