Pacheco diz estar otimista com país, mas critica 'deficiência' na reforma

Pacheco afirma que está "otimista com o Brasil". O senador diz que o país tem condição de ser protagonista no desenvolvimento sustentável. Senador deu a declaração nesta sexta-feira (1º) em evento realizado pelo Lide em Washington (EUA)..

Números da economia são a razão para otimismo, segundo o presidente do Senado. Ele citou a queda do desemprego, o PIB, divulgado hoje e comentado pelo presidente do BC, Roberto Campos Neto, o controle da inflação e a queda da taxa básica de juros. "São boas perspectivas no Brasil, precisamos acreditar no país", afirma Pacheco.

Há aparentemente uma deficiência na reforma tributária. Há isenções para saúde, educação, cesta básica e não dá nenhum benefício para esse método moderno de transformação de lixo em energia em reciclagem.

Rodrigo Pacheco, senador

A repórter viajou a Washington a convite do Lide.