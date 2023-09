Leão Lobo é o novo colunista do UOL

Leão Lobo, 69, é o novo colunista do UOL. O jornalista, que tem mais de 50 anos de carreira, passa a integrar o time de Splash a partir de 4 de setembro, com suas análises e informações sobre os bastidores da TV e dos famosos.

O que me encanta é o novo e a possibilidade de uma nova plataforma para chegar às pessoas. É um canal [UOL] grandão, até me emociono ao falar com tantos. Leão Lobo

Nascido em São Paulo, o jornalista e apresentador tem passagens por veículos como SBT, Gazeta e RedeTV!. Filho e irmão de jornalistas, ele estreou no Jornal do Bairro, e também passou pelo Jornal da Tarde e pela Folha da Tarde, antes de, em 1990, estrear como colunista do Mulheres (Gazeta).