Achadinhos para facilitar sua vida: veja 10 produtos da live shop do UOL

O Guia de Compras UOL realizou hoje (5) uma live especial com dicas de produtos e achadinhos para quem quer otimizar a rotina doméstica ou renovar a casa.

Se você perdeu a transmissão - que aconteceu pelo link http://uol.com.br/liveshop e pelos canais do UOL no YouTube, Facebook e TikTok -, não se preocupe: separamos aqui 10 produtos que foram destaque do encontro.