Argentina está barata para turista? Quanto custa viajar para Buenos Aires

Para muitas pessoas, Buenos Aires é um destino bate-volta, onde elas vão para aproveitar uns dias para passear pelas lojas e curtir a gastronomia local. É também o destino que as pessoas escolhem para sair do país pela primeira vez. E agora, com o real valorizado em relação ao peso argentino, é possível sentar em um restaurante e saborear uma maravilhosa parrillada (carne assada) com um excelente vinho gastando menos

Adriana Molha, fundadora da Brasileiros na Argentina

Com peso desvalorizado, que moeda eu levo?

Dólar dita o consumo na Argentina. O país abriga várias taxas de câmbio, oficiais e ilegais, cada uma com sua própria finalidade. Com as incertezas associadas às eleições presidenciais de outubro, o câmbio paralelo disparou no país. A procura do dólar oficial, também chamado de dólar poupança, fez o câmbio disparar ainda mais. Assim, surgiu o chamado "dólar blue". Esse dólar segue um câmbio paralelo na Argentina, a um valor inferior ao oficial, e dita os preços de consumo do país.

O melhor é levar dinheiro em real ou dólar para trocar em território argentino. Os turistas normalmente trocam o dinheiro por pesos, considerando o câmbio paralelo.

Fique atento ao dólar Blue, o câmbio paralelo, muito usado no comércio. A cotação é anunciada nos jornais e noticiários, junto ao dólar oficial. O dólar blue é listado também em plataformas de conversão de moedas. Apesar de ser mais vantajoso, é preciso ficar alerta para o risco de notas falsas em circulação.

Caso precise usar o cartão, a cotação é pelo dólar tarjeta e há taxas. Ele é também chamado de dólar MEP. A cotação que fica próxima à cotação do dólar blue, mas que é aplicado apenas quando se utiliza cartão de crédito ou débito. No cartão, existe a cobrança de IOF de 5,38%. Esse valor cai para 1,1% quando utiliza-se cartão de débito de contas digitais internacionais. Além disso, no cartão há a taxa de spread (taxa de juro que é aplicada pelos bancos nos contratos de crédito e que pode ser entendido como a margem de lucro do banco), que no caso da Argentina, é um spread duplo: de peso para dólar e de dólar para real, o que acaba aumentando o valor.