Boca Rosa: 'Mulheres, estudem sobre dinheiro, ele é seu amigo'

Depois que criou sua marca, Bianca mudou a forma como lida com o dinheiro. Ela disse que nunca foi uma "pessoa que esbanja". Mas começou a estudar mais sobre investimentos e finanças há cerca de três anos, depois que criou sua marca própria de produtos de beleza. Antes, ela ficava constrangida de falar sobre o tema, diz. Ela começou a atuar na internet aos 16 anos de idade, e hoje tem 28.

Eu sempre tive consciência financeira, nunca fui essa pessoa que esbanja. Mas em seguida comecei a estudar e acho muito importante a gente falar sobre isso, que as mulheres possam estudar sobre gestão financeira. Então, mulheres, estudem sobre o seu dinheiro. O dinheiro é nosso amigo, não é nosso inimigo. É através do dinheiro que você gera oportunidade, consegue crescer sua empresa e consegue fazer suas ideias virarem negócio.

Demorei muito para conseguir falar de dinheiro de uma forma que eu não me sentisse constrangida. Faz uns três anos que realmente comecei a estudar sobre investimento, sobre o que fazer com meu dinheiro, principalmente com a marca própria. Foi minha marca que me fez ter essa consciência.

Estar na internet é empreender

"Já tive projetos que floparam", não deram certo, diz. Ela diz que quem trabalha criando conteúdo na internet é também um empreendedor. Isso significa ter que lidar com os desafios e frustrações de quem tem um negócio, como projetos que não dão certo. "Já tive vários projetos que floparam ou que eu estava para lançar e percebi que não tinha mais nada a ver comigo", afirma. Nesses momentos, é importante ser persistente e lembrar do seu propósito, diz.

Se vai se aventurar no digital, invista em terapia, aconselha. Uma diferença entre um empreendedor tradicional e um que atua nas redes sociais é que o segundo precisa ter cuidado com sua autoestima, para não deixar que os comentários do público atrapalhem o negócio. Por isso, "é importante estar com a terapia em dia", diz.