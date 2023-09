No G20, Lula defende que ricos paguem impostos proporcionais a patrimônios

Em seu discurso, Lula citou a discriminação contra mulheres, minorias raciais, pessoas LGBTQIA+ e com deficiência no mercado. "A desigualdade não é um dado da natureza. Ela é socialmente construída. Combatê-la é uma escolha que temos de fazer todos os dias". O petista mencionou a lei que sancionou em julho para garantir igualdade salarial entre homens e mulheres.

Como líderes das vinte maiores economias do mundo, é nosso papel fortalecer a capacidade do Estado de cuidar dos seus cidadãos. É preciso colocar os pobres no orçamento público. E fazer os mais ricos pagarem impostos proporcionais aos seus patrimônios. Lula, em discurso na cúpula do G20

O presidente disse ainda que, quando assumir a presidência rotativa do G20, em dezembro, pretende lançar uma "Aliança Global contra a Fome". Ele não deu mais detalhes sobre a proposta, mas disse esperar contar com o "engajamento" dos demais países.

Presidente cobrou ricos por clima

Em seu primeiro discurso no G20, Lula cobrou dos países ricos que cumpram suas promessas de ajudar os emergentes a lidar com as mudanças climáticas. Ele citou as vítimas do ciclone que atingiu o Sul do Brasil nos últimos dias.

Ele ainda anunciou que, na presidência do grupo, o Brasil irá lança uma mobilização internacional para tentar lidar com a questão do meio ambiente e clima.