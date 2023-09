Calendário Bolsa Família de setembro 2023: Veja datas de pagamento

Os pagamentos do programa Bolsa Família referentes ao mês de setembro já têm datas definidas. O calendário oficial estabelece que os repasses terão início no dia 18 de setembro e serão concluídos no dia 29 do mesmo mês. As datas de pagamento variam de acordo com o último dígito do Número de Identificação Social (NIS) de cada beneficiário.

Aqui estão as datas de pagamento do Bolsa Família para setembro: