Calendário INSS de setembro: veja datas de pagamento da aposentadoria

Consulta ao extrato do INSS

Os segurados podem acessar seu extrato do INSS facilmente por meio do aplicativo do INSS ou do site Meu INSS. Para isso, é necessário fazer login com a conta Gov.br, que é o login único para os serviços digitais do governo federal.

Tanto no aplicativo quanto no site, os beneficiários podem conferir informações cruciais, como o extrato de pagamento de benefícios, os valores a receber no próximo calendário, as datas de pagamento e até mesmo agendar ou remarcar perícias, além de utilizar outros serviços relacionados aos benefícios da seguridade social.

Benefícios do INSS

Além das várias modalidades de aposentadoria, como por idade ou invalidez, o INSS abrange diversos outros benefícios importantes. Estes incluem auxílio-doença, auxílio-reclusão, pensões, salários família e maternidade, pecúlio e seguro-defeso.