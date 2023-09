Piso da enfermagem: por que há risco de atrasar salário?

Até o fim do prazo de envio das informações, havia 3.838 municípios (69% do total) que iriam receber menos do que recebiam anteriormente. Questionada, a CNM não explicou o que havia acontecido. Especialistas da área afirmaram que isso não quer dizer que os enfermeiros vão ficar sem salário nestas cidades, mas sim que alguns municípios estavam com dados inflados ou que pessoas fizeram menos horas extras, por exemplo.

Outros 476 municípios (8,5% do total) não foram incluídos na relação de repasse. Em ambos os casos, houve prazo para as prefeituras checarem as informações e atualizarem os dados no sistema. O Ministério da Saúde alega que não houve problemas na maioria dos municípios.

Em um curto período, os municípios foram obrigados a cadastrar os profissionais de enfermagem no InvestSUS, quando ainda não havia orientações oficiais do Ministério da Saúde sobre o preenchimento do cadastro. Além disso, a ferramenta apresentava instabilidade, dificultando o acesso.

CNM, em nota

Quando o governo vai fazer o repasse?

O novo piso salarial para a enfermagem deve entrar na folha de pagamento de agosto para profissionais de todo o país, segundo o Ministério da Saúde. O retroativo deve ser pago em nove parcelas ainda neste ano. Neste primeiro repasse serão feitos os pagamentos de quatro parcelas, referentes aos meses de maio a agosto. As outras cinco parcelas deste ano, incluindo o 13º, serão pagas até dezembro.

Enfermeiros vão receber R$ 4.750; técnicos de enfermagem recebem R$ 3.325 (70% do valor) e auxiliares, R$ 2.375 (50%). Para o pagamento, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou a abertura de crédito especial de R$ 7,3 bilhões para o complemento salarial deste ano. Os valores valem para enfermeiros contratados sob o regime da CLT (Consolidação das Leis do Trabalho).