Nestlé compra dona da Kopenhagen: qual é o tamanho das duas empresas?

Presidente continuará à frente da operação. Em 2020, os fundos geridos pela Advent adquiriram o controle do Grupo CRM, mas Renata continuou no comando.

Nestlé, a maior do mundo

É a maior empresa de alimentos do mundo há mais de uma década. O ranking é da Forbes. Ela está na frente da AbInbev, Pepsico e Coca-Cola.

A empresa tem atuação em alimentos, bebidas, sorvetes, água, produtos para animais de estimação e outros. Os itens são vendidos em 188 países, segundo a empresa. São mais de 275 mil funcionários.

A Nestlé teve receitas de 94,4 bilhões de francos suíços em todo o mundo no ano passado. Isso é mais de mais de US$ 87,3 bilhões e cerca de R$ 522,50 bilhões em todo o mundo. O lucro foi de US$ 8,88 bilhões no ano.

Com sede em Vevey, na Suíça, a multinacional tem 344 fábricas em 77 países. No Brasil desde 1876, a companhia tem 20 unidades industriais localizadas nos estados de São Paulo, Minas Gerais, Bahia, Pernambuco, Goiás, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Espírito Santo, além de oito centros de distribuição.