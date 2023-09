Empresa de petróleo é condenada a pagar mais de R$ 300 milhões em impostos

De acordo com a Receita, a Seadrill brasileira registrou o contrato de frete como se fosse da Seadrill Offshore. Na época, receitas de empresas estrangeiras com frete de equipamentos para exploração de petróleos eram isentas de tributos federais.

O problema foi que, segundo o TRF-2, os objetos dos contratos foram confundidos de forma artificial para fazer com que a empresa brasileira pagasse menos impostos.

No contrato de prestação de serviços, por exemplo, foram registrados gastos com o funcionamento da embarcação, que se referem ao frete das plataformas. Com isso, as despesas da companhia brasileira ficaram maiores que as receitas, o que foi descontado da base de cálculo dos tributos devidos.

Além do registro contábil do prejuízo, segue a decisão da Justiça Federal, a Seadrill também abateu os gastos da base de cálculo do IRPJ e da CSLL referentes ao contrato com a Petrobras.

Em contrapartida, a contratação de mão de obra foi registrada como gasto da empresa estrangeira em outra "manobra".

De acordo com a decisão do tribunal, se a Seadrill brasileira assumiu gastos que têm a ver com o contrato de frete - assinado com a Seadrill norueguesa -, "tal despesa não será considerada como normal e usual à sua atividade, sendo, portanto, indedutível para efeito de IRPJ e CSLL".

"Os instrumentos contratuais do afretamento e de serviços devem conter obrigações típicas às suas respectivas causas negociais, e as despesas apropriadas por cada parte devem refletir apenas e tão somente os gastos usuais e normais para a consecução do objeto contratado de cada um dos sujeitos da relação contratual", diz o acórdão.