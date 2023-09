Conheça e siga o canal Cafezinho do UOL News no WhatsApp

Que tal um cafezinho para acompanhar as principais notícias do Brasil e do mundo? Conheça e siga o canal do UOL News no WhatsApp.

A partir desta quarta-feira (13), você recebe direto no seu zap os destaques e bastidores do programa diretamente dos apresentadores que te recebem todos os dias no estúdio do UOL: Fabíola Cidral e Diego Sarza.

O Cafezinho do UOL News é um dos 10 canais do WhatsApp que o UOL está lançando no dia de estreia da função no Brasil. Mas nem só de notícias vive o UOL no WhatsApp: clique aqui para conhecer os outros 9 canais.