Americanas atrasavam pagamento de fornecedor para gerar caixa, diz ex-CEO

"O fornecedor é que diz quanto a gente pode vender", contou. Logo depois reconheceu que a prática "estava errada".

Tanto a atual direção da companhia quanto o atual conselho de administração, indicado pelos acionistas de referência, rechaçam a responsabilidade por práticas lesivas aos fornecedores (leia mais abaixo).

O relato do ex-CEO sobre a prática abusiva encontra corroboração com fornecedores prejudicados. Em junho passado, a revista Piauí revelou como a prática quebrou a Forte Minas, uma fornecedora de transporte e logística para as operações física e digital das Americanas, que prestou serviços para a varejista entre 2013 e 2021. Segundo a revista, em 2020, o fornecedor passou a cobrar o reajuste previsto em contrato.

A varejista não pagou o reajuste e passou a atrasar os pagamentos primeiro para 60 dias e, depois, para 90. Em 2021, depois de rejeitar uma oferta pela empresa porque as Americanas tinham prioridade na aquisição, o dono da Forte Minas foi surpreendido com o fim do contrato com a varejista abruptamente. A fornecedora quebrou, demitindo 300 funcionários, segundo a revista.

Como as Americanas entraram em recuperação judicial em janeiro, o prejuízo se estende a cerca de 15 mil fornecedores em todo o país. A varejista deve pelo menos R$ 40 bilhões a credores bancários, fornecedores, funcionários e ex-funcionários, além de outros R$ 7 bilhões em debêntures (títulos de dívida privada negociados no mercado financeiro).

O UOL revelou na segunda-feira que Gutierrez disse à CVM em março e à Polícia Federal em junho que todas as decisões que ele tomava à frente da empresa eram discutidas previamente com Carlos Alberto Sicupira, um dos acionistas de referência, ao lado de Jorge Paulo Lemann e Marcel Telles. Os três também são donos da Ambev.