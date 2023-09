Bradesco acusa Americanas de fazer chicana para proteger acionistas

De acordo com as Americanas, os antigos controladores da empresa de venda de jogos Kabum!, que são representados pelo Warde Advogados, contratou a Kroll para ajudar na elaboração de uma petição contra o Itaú BBA e a Magazine Luiza em outro processo. A Kroll atua no processo do Bradesco contra as Americanas como perita nomeada pela Justiça, e não como contratada pelo banco. Já no caso da Kabum!, o Warde Advogados afirma na petição desta terça que a empresa de investigações foi contratada antes de o escritório entrar no processo.

Na petição desta terça, o Bradesco afirma que a suspensão do pedido de produção de provas é uma "medida desesperada" das Americanas "para refrear as investigações e impedir que documentos comprometedores venham a público".

Um dos indícios, diz o banco, é que a Kroll trabalha no processo desde janeiro deste ano, mas o pedido de suspensão só foi apresentado agora em setembro, depois que a Microsoft informou nos autos ter enviado à perícia as cópias de todos os emails dos envolvidos no caso.

Outro é a divulgação de um email de Eduardo Saggioro, presidente do Conselho de Administração das Americanas e sócio e ex-presidente da LTS, a holding do trio de acionistas.

Nesse email, Saggioro informa Beto Sicupira sobre as formas de contabilização do PAF (Programa de Antecipação de Fornecedores) no balanço. PAF, segundo o Bradesco, é outro nome para "risco sacado", manobra de ocultação de dívidas financeiras que está na raiz do rombo de R$ 20 bilhões das Americanas.

O Bradesco cita ainda as falas do ex-CEO da Americanas Miguel Gutierrez. Em depoimento à CVM (Comissão de Valores Mobiliários), ao qual o UOL teve acesso, e em carta à CPI das Americanas na Câmara, Gutierrez contou que a empresa passava por dificuldades financeiras e precisaria de uma injeção de R$ 8 bilhões para se reerguer. E revelou que Sicupira estava informado dos problemas.