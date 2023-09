Achou que era gringa? Kopenhagen foi criada no Brasil e começou com marzipã

Negócio bilionário. O valor do negócio não foi revelado, mas é estimado em cerca de R$ 4,5 bilhões, de acordo com fontes próximas às negociações.

Precisa passar pelo Cade. O acordo terá de ser aprovado pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) e, segundo a Nestlé, a expectativa é que o fechamento do negócio ocorra em 2024. Uma das dúvidas era se a empresa suíça estaria disposta a enfrentar novamente reguladores brasileiros, após um trâmite de mais de 20 anos no Cade com a compra da Garoto, anunciada em 2002 e aprovada só em 2023.