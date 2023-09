Reforma de apê alugado vira meme; veja cuidados para não ficar no prejuízo

Reformas estéticas não são reembolsadas. As modificações que são realizadas apenas para fins estéticos e por comodidade não são, obrigatoriamente, ressarcidas, a não ser que as partes tenham combinado contratualmente.

E se o preço do imóvel subir demais?

Situação vivida pela influenciadora pode acontecer também em outros imóveis. "Se não for nada ajustado com o locador e o locatário realizar reformas para melhoramento, naturalmente o imóvel pode valer mais, porque ele tem um porcelanato diferente, uma fachada diferente. Então, se essa benfeitoria é feita sem uma combinação prévia, o locatário poderá ter que pagar mais no valor de locação por conta de uma reforma que ele mesmo realizou e não ser ressarcido por ela", diz Diego Amaral.

Dá para pedir preferência para a compra, mas é importante incluir no contrato de aluguel. Mesmo no caso em que o imóvel esteja à venda e o atual morador tenha interesse em adquiri-lo, é necessário acordar com o dono uma cláusula de preferência de compra. É possível colocar no acordo que, ao final do contrato de aluguel, o inquilino tem preferência de compra e descontar o valor pago por ele de aluguel do total da compra. É o que orienta o especialista em Direito Imobiliário e sócio do Fucci Advogados, Eduardo Fucci.