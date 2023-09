Devendo R$ 53 mi, M.Officer surgiu como trabalho de faculdade e virou grife

Veja curiosidades sobre a marca:

A M.Officer surgiu em 1986 como um trabalho de graduação de Carlos Miele, que estudou administração na Fundação Getúlio Vargas

Com a marca já estruturada, ele decidiu levar o projeto à frente e abriu uma loja pequena em Campos do Jordão (SP), com foco nos jeans

No início, as roupas eram voltadas apenas para o público masculino, mas o interesse das mulheres incentivou Miele a pensar em peças unissex; as peças femininas se tornariam o carro-chefe da grife

Carlos Miele cresceu em Santana, na Zona Norte da capital paulista, e se interessou por moda graças ao avô, dono de uma tinturaria