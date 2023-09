Reportagem do UOL sobre atividade mineradora da Vale no Pará ganha prêmio

A reportagem "CPIs acusam Vale de vender ouro e pagar tributo como 'subproduto de cobre'", publicada pelo UOL em 13 de julho de 2023, foi a vencedora, na categoria texto, da segunda edição do Prêmio de Jornalismo Amig: Mineração em Foco.

A reportagem do jornalista Pedro Canário disseca os bastidores de CPIs (Comissões Parlamentares de Inquérito) de municípios do sudeste paraense para apurar as práticas da mineradora Vale.

A distinção é concedida pela Amig (Associação dos Municípios Mineradores de Minas Gerais e do Brasil), entidade que reúne representantes das cidades onde há atividade mineradora.