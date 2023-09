Calendário INSS de setembro: veja datas de pagamento da aposentadoria

Finais 1 e 6: 2 de outubro;

Finais 2 e 7: 3 de outubro;

Finais 3 e 8: 4 de outubro;

Finais 4 e 9: 5 de outubro;

Finais 5 e 0: 6 de outubro.

Consulta ao extrato do INSS

Para consultar o extrato do INSS, é possível utilizar o aplicativo do INSS ou acessar o site Meu INSS. O acesso requer login com a conta Gov.br, que é o login único para os serviços digitais do governo federal.

Tanto no aplicativo quanto no site, o segurado pode verificar informações essenciais, como o extrato de pagamento de benefícios, valores a receber no próximo calendário, datas de pagamento, agendamento ou remarcação de perícias, além de outros serviços relacionados aos benefícios da seguridade social.

Benefícios oferecidos pelo INSS

Além das diversas modalidades de aposentadoria, o INSS oferece benefícios como auxílio-doença, auxílio-reclusão, pensões, salários família e maternidade, pecúlio e seguro-defeso.