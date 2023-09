Compras de até US$ 50 na Shein já estão isentas? Entenda como será taxação

Programa do governo prevê isenção do imposto de importação para compras abaixo de US$ 50 (cerca de R$ 245). Em compras acima deste valor, sites e aplicativos deverão mostrar os impostos antes de o cliente fechar o pagamento. O imposto de importação é de 60% do valor da compra — e é deste imposto que se trata a isenção. Já o ICMS é de 17%, e ele é cobrado em todas as compras, independentemente do valor.

A Shein foi certificada pela Receita Federal e a nova regra já está em vigor. A ideia é que o consumidor saiba quanto vai custar a aquisição do bem, com todos os custos envolvidos.

Mas, na prática, a isenção só vale após a Shein atualizar a plataforma para cobrar o imposto de compras acima de US$ 50 no ato. Isso ainda não aconteceu. Quem comprar hoje vai pagar o custo da compra internacional e pode ter o produto fiscalizado na alfândega.

Shein afirma que plataforma deverá ser alterada "nos próximos dias". Ao UOL, empresa diz que "vem trabalhando arduamente nas alterações que se fazem necessárias, tanto no site quanto app, e tem a expectativa de ter tudo operando nos próximos dias". Informa também que "seguirá totalmente comprometida com o plano de conformidade e em diálogo constante com o governo para que possa contribuir com o aprimoramento do programa." Questionada, a empresa informou que não pode cravar um prazo para que o consumidor se beneficie do programa.

A Shein é a terceira empresa de e-commerce a ser incluída no programa. Também participam AliExpress, um canal de vendas direto ao consumidor, e Sinerlog, que oferece serviços para empresas como a Amazon.

Empresas certificadas representam 67% do volume de remessas enviadas ao Brasil. A informação é da Receita Federal. De janeiro a julho, o país recebeu 123 milhões de volumes — 83 milhões chegaram pelas empresas que já estão no programa.