Sindicatos perderam 5,3 milhões de filiados em 10 anos, mostra IBGE

Administração pública também tem grande cobertura sindical. Embora tenha diminuído muito, passando de 24,5% em 2012 para 15,8% em 2022, o percentual de trabalhadores sindicalizados na administração pública, defesa e seguridade social, educação, saúde e serviços sociais segue acima da média nacional (9,2%).

Filiação a sindicatos é baixa mesmo em setores com muitos trabalhadores. No comércio, que responde por 19,1% da população ocupada, o percentual de sindicalizados caiu quase pela metade em dez anos, para 5,6%, ficando bem abaixo da média nacional. Segundo o IBGE, isso mostra que a cobertura sindical não depende necessariamente do número de trabalhadores de cada categoria.

A cobertura sindical não necessariamente depende do contingente de trabalhadores em determinada atividade econômica, mas também de como os trabalhadores se organizam e o papel dos sindicatos nas relações de trabalho.

Trecho da pesquisa do IBGE

Sul lidera ranking

Região Sul tem a maior cobertura sindical do país. Mesmo acima da média nacional (9,2%), a taxa de sindicalização no Sul foi a que mais caiu nos últimos dez anos, saindo de 20,2% para 11% desde 2012. Também houve uma grande redução de filiados na região Norte, que foi de 14,8% para 7,7% no mesmo período.

Nordeste também tem percentual de filiação acima da média nacional. Em 2012, 10,8% da população nordestina ocupada era sindicalizada. O percentual caiu 5,7 pontos desde 2012, mas permanece acima da média nacional.