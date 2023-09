Existe uma galera que salva notas queimadas e destruídas - e é grana, viu?

Mais de 20 mil casos por ano. Eric Walsh, gerente da Divisão de Moeda Mutilada, contou em entrevista de 2018 à CBS News que processa cerca de 23 mil casos por ano e repõe entre US$ 30 (cerca de R$ 146,00) e US$ 40 milhões (R$ 194,6 milhões) em dinheiro danificado. "Nossos [casos] mais comuns são moedas queimadas em incêndios, danos causados pela água por inundações ou soterramento", explicou.

No Brasil, notas mutiladas geralmente perdem valor

Real Imagem: Getty Images

Depende do tipo de dano. Uma nota rasgada ainda tem valor desde que tenha nitidamente mais da metade do tamanho original em um único fragmento, de acordo com o Banco Central. Porém, a instituição alerta que, dependendo do dano na nota ou moeda, ela perde o valor, "não havendo qualquer tipo de ressarcimento nem troca por outra cédula ou moeda em boas condições de uso, ocasionando prejuízos para quem as possui".

Cédula "mutilada". Portanto, se o pedaço da nota não tiver mais da metade do tamanho original, a cédula não tem valor e é chamada pelo BC de mutilada. Ainda assim, se a nota estiver mutilada por estar rasgada em vários pedaços, ou por causa de danos causados por traça, cupim ou químicos, ela pode passar por um exame do Banco Central. O dinheiro pode ser entregue em um banco, que as encaminhará ao órgão. O cliente fica com um recibo e, se ela ainda tiver valor, será ressarcido.

*Com reportagem publicada em 27/12/2019