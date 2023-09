Josias: Valorização de motoristas da Uber não passa pela CLT

O colunista do UOL Josias de Souza avaliou que a valorização do trabalho dos motoristas de aplicativos vai além da decisão judicial imposta à Uber, com pagamento de indenização de R$ 1 bilhão e contratação dos trabalhadores sob regime formal.

Esses profissionais se tornaram essenciais na vida moderna, o que ficou muito evidente durante a pandemia, e isso não tem volta. É natural que as pessoas busquem uma valorização dessa atividade, mas não creio que ela virá pela CLT. Ela passa pelo reconhecimento do próprio usuário, de que essas pessoas não devem ser destratadas, e das plataformas digitais, que precisam valorizar essa mão-de-obra, e do governo, que precisa trazer à vitrine o resultado dos seus estudos. Josias de Souza, colunista do UOL

Em participação no UOL News, Josias considerou que a relação de trabalho entre motoristas de aplicativos e as empresas não se enquadra aos padrões da CLT, já que apresenta características mais flexíveis. O colunista, porém, cobrou medidas para que os funcionários tenham maior proteção e respaldo, como para garantir a aposentadoria e auxílio em caso de problemas de saúde.