"Mais Incrível no setor Transporte e Logística": Protege

Bem-estar para colaboradores, familiares e comunidade

Este ano, a empresa que está presente em 17 estados e no Distrito Federal e conta com mais de 40 bases operacionais e frota de 1,8 mil veículos foi considerada "Mais Incrível no setor Transporte e Logística".

Em gestão de pessoas, os investimentos são voltados para programas centrados em pessoas, familiares e comunidade.

"Para o Grupo Protege, é uma imensa alegria participar de uma premiação de tão grande relevância e renome, como 'Lugares Incríveis para Trabalhar'. Estar presente no seleto grupo dessas empresas nos faz pensar que nossas iniciativas para as pessoas caminham no sentido certo, em prol do acolhimento, desenvolvimento, reconhecimento e bem estar de todos. Encaramos essa missão com vigor e entusiasmo, afinal, são elas - as pessoas - o nosso maior capital!", comemora Jorge Tavares de Almeida, diretor de gente e gestão e jurídico do Grupo Protege.

O Prêmio Lugares Incríveis para Trabalhar (LIPT) é uma iniciativa do UOL e da Fundação Instituto de Administração (FIA) que destaca as empresas brasileiras com os mais altos níveis de satisfação entre os colaboradores a partir da pesquisa FIA Employee Experience (FEEx). O levantamento mede o ambiente de trabalho, a cultura organizacional, a atuação da liderança e a satisfação com os serviços de RH.