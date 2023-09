39% dos pequenos negócios usam cartão de crédito para financiar a empresa

Pequenos negócios têm dificuldade para conseguir empréstimos com bancos. O presidente do Sebrae, Décio Lima, afirma que esses empreendedores recorrem ao uso do cartão de crédito porque a burocracia, exigência de garantias e altas taxas de juros criam uma barreira para o investimento e desenvolvimento dessa empresas. Ele ainda diz que o alto uso do cartão de crédito pelos empreendedores mostra como seria danoso o fim do parcelamento sem juros para esse segmento.

Taxar o parcelamento no cartão de crédito pode impedir o funcionamento de empresas e o consumo de famílias. Os pequenos negócios podem ser os mais prejudicados com a taxação, além de ameaçar o poder de compra do brasileiro.

Décio Lima, presidente do Sebrae

A pesquisa foi feita a partir de 6.237 entrevistas realizadas por telefone em junho. Foram ouvidos microempreendedores individuais (MEI) e donos de micro e pequenas empresas dos setores de comércio, serviços e indústria. A amostra é representativa do Brasil.

Pagamento de fornecedores a prazo já foi o principal modelo de financiamento. Na série histórica, essa modalidade atingiu o pico em 2015, com 67% de utilização nos pequenos negócios, e hoje alcança 20%. Outro meio que despencou foi o cheque pré-datado, que era citado por 46% dos empresários em 2015, e agora atinge 4% dos pequenos negócios.

Governo e Congresso buscam reduzir os juros do cartão de crédito e a inadimplência. O fim do parcelamento sem juros no cartão entrou em debate público após o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, sugerir criar "desincentivos" para as compras parceladas. Projeto em tramitação no Congresso Nacional estipula prazo de 90 dias para que os bancos definam um patamar de juros para o rotativo. O texto não aborda o parcelamento de compras sem juros.

Tipos de financiamento buscados atualmente

39% Cartão de crédito (empresarial ou pessoal)