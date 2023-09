Joyce Pascowitch é a nova colunista do UOL

Joyce Pascowitch estreia hoje como a nova colunista de Splash. Com décadas de experiência no mercado editorial, a jornalista terá uma coluna social, gênero que inovou nos anos 1980 ao inserir personagens de outras áreas e a trazer furos jornalísticos.

O que mais faz sentido é realmente eu estar no UOL. Trabalhei 14 anos na Folha, tenho uma longa parceria com o UOL. Agora nessa nova fase, eu sozinha, o que mais faz sentido para mim é voltar. Joyce Pascowitch

Por 14 anos, Joyce foi colunista do jornal Folha de S.Paulo. Também escreveu para a revista Época, foi Diretora de Redação da revista Quem e comentarista do Jornal do SBT, antes de ser contratada pela GloboNews para a mesma função no Jornal das 10, em que permaneceu por oito anos.