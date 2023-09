Calendário Bolsa Família de setembro: veja datas de pagamento atualizadas

Os pagamentos do Bolsa Família de setembro começaram nesta segunda-feira (18) e se estenderão até o dia 29. O calendário de repasses é organizado de acordo com o último dígito do Número de Identificação Social (NIS) de cada beneficiário.

No domingo (17), o governo federal anunciou uma medida excepcional para as famílias residentes nos municípios do Rio Grande do Sul que foram impactados por um ciclone e estão cadastradas no programa.

Essas famílias tiveram a oportunidade de receber o benefício de forma antecipada, já a partir da segunda-feira, 18 de setembro, sem depender do último dígito do NIS. O valor foi depositado diretamente na Poupança Fácil ou na conta da Caixa Tem.