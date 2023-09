Calendário INSS de setembro: veja datas de pagamento da aposentadoria

Final 1: 25 de setembro;

Final 2: 26 de setembro;

Final 3: 27 de setembro;

Final 4: 28 de setembro;

Final 5: 29 de setembro;

Final 6: 2 de outubro;

Final 7: 3 de outubro;

Final 8: 4 de outubro;

Final 9: 5 de outubro;

Final 0: 6 de outubro.

Beneficiários com renda acima de 1 salário mínimo:

Final 1 e 6: 2 de outubro;

Final 2 e 7: 3 de outubro;

Final 3 e 8: 4 de outubro;

Final 4 e 9: 5 de outubro;

Final 5 e 0: 6 de outubro.

Extrato do INSS

A fim de consultar o extrato do INSS, utilize o aplicativo do INSS ou a plataforma online Meu INSS. Faça login com a conta Gov.br, que é o login único para os serviços digitais do governo federal.

Nestas plataformas, o segurado poderá verificar informações essenciais, incluindo o extrato de pagamento de benefícios, os valores a serem recebidos no próximo calendário, as datas de pagamento, agendar ou remarcar perícias e utilizar outros serviços relacionados aos benefícios da seguridade social.