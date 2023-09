Área comprada para criar 'oásis dos ricaços' nos EUA tem tamanho do Recife

Segundo a Bloomberg, os investidores começaram a comprar as terras em 2019, pelas quais já teriam desembolsado cerca de US$ 800 milhões (cerca de R$ 3,9 bilhões na conversão direta).

Conforme a agência de notícias, alguns donos de fazendas na região se negaram a fechar negócio com os empresários - caso do proprietário de um rancho de 400 hectares que não aceitou vender o imóvel para a construção do "oásis dos ricaços".

Proposta de R$ 82 milhões

Ainda de acordo com a Bloomberg, a mais recente proposta de compra desses 400 hectares foi de US$ 17 milhões (aproximadamente R$ 82,6 milhões)

Denominado Petersen, o rancho pertence à Agência de Água do Condado de Solano, que cuida do abastecimento de cidades e distritos rurais do local

A administradora do terreno já teria afirmado que rejeitou a oferta milionária para preservar os recursos naturais da propriedade.