Calendário INSS de setembro: veja datas de pagamento da aposentadoria

O calendário de pagamentos dos benefícios do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) referentes ao mês de setembro de 2023 já foi divulgado e entrará em vigor na próxima semana. De acordo com informações do Ministério da Previdência Social, 37 milhões de aposentados e pensionistas estão incluídos nos repasses neste ano.

Como consultar a data de recebimento?

As datas de pagamento variam conforme o valor do benefício. Para os beneficiários que recebem até um salário mínimo, os depósitos acontecem em datas distintas daqueles que recebem acima desse valor.