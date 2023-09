Governo amplia bloqueio para R$ 3,8 bilhões, mas prevê rombo menor em 2023

O governo tem até o final do mês para divulgar onde serão os cortes e quais ministérios serão impactados com a medida.

Foi anunciado um rombo menor, mas ainda longe das expectativas. O déficit passou de R$ 145,4 bilhões (1,4% do PIB) para R$ 141,4 bilhões (1,3% do PIB). A Fazenda buscava um rombo bem menor, de 1,0% do PIB ou cerca de R$ 100 bilhões.

O Relatório Bimestral de Avaliação de Receitas e Despesas do 4º bimestre mostra uma redução de R$ 3,9 bilhões nas estimativas do déficit primário. A meta do déficit para 2023 é de R$ 216,4 bilhões.

A redução foi impulsionada por uma elevação de R$ 5,3 bilhões na previsão de receita líquida, já descontadas as transferências a governo regionais, com expectativa de maior ganho com royalties e receitas previdenciárias, compensando previsão de menor arrecadação tributária.

O documento trouxe ainda as projeções para despesas primárias. Elas aumentaram em R$ 1,3 bilhão, passando para R$ 2,056 trilhão, com economias apontadas em gastos com pessoal e subsídios. Já a de despesas obrigatórias subiu R$ 600 milhões e ficou em R$ 1,861 trilhão.