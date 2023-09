Newsletter SplashTV vai trazer diariamente os destaques de A Fazenda 15

"A Fazenda" está de volta com muito fogo no feno e, com a estreia da 15ª temporada do reality show rural da Record TV, a newsletter SplashTV também retorna!

De segunda a sexta, o boletim diário chegará pela manhã na caixa de e-mail dos inscritos, com todas as principais atualizações sobre o confinamento, a repercussão dos acontecimentos nas redes sociais e os conteúdos produzidos pelo time de Splash.

Para a edição deste ano, a grande novidade é que, a cada dia da semana, um dos colunistas do UOL será responsável por comandar a newsletter, elencando os grandes acontecimentos e opinando sobre as alianças e os conflitos entre os confinados.