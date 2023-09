Calendário do Bolsa Família de setembro: Veja datas de pagamento

Os pagamentos referentes ao mês de setembro do programa Bolsa Família tiveram início no dia 18 e serão retomados na segunda-feira (25), com previsão de conclusão até o dia 29. O calendário de repasses segue uma programação que varia de acordo com o final do número do Número de Identificação Social (NIS) de cada beneficiário.

No entanto, uma exceção foi anunciada pelo governo federal. Famílias residentes nos municípios do Rio Grande do Sul que foram afetados pelo ciclone e estão cadastradas no programa terão a oportunidade de receber o benefício de forma antecipada, já no dia 18, independentemente do número do NIS. O depósito foi efetuado diretamente na Poupança Fácil ou na conta da Caixa Tem.

Aqui estão as datas de pagamento do Bolsa Família para setembro de acordo com o final do NIS: