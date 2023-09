'Carro-barco', iate de R$ 22 mi e bike aquática: os destaques da Boat Show

Assim como alguns carros esportivos, é feito de fibra de vidro e grafeno. São materiais resistentes e bem mais leves. Até por isso, com um tanque de 55 L de combustível, consegue navegar por até seis horas.

Sai por R$ 497 mil. Na parte interna, mais semelhanças com um automóvel. Só que, no lugar da manopla do câmbio, estão o freio e a marcha à ré.

Seacar ao lado do vídeo de demonstração; "carro" não é para andar no asfalto, mas apenas na água Imagem: Colaboração para o UOL