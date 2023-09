Associação de bares e restaurantes pede a volta do horário de verão

O ministério de Minas e Energia informou na semana passada que, no momento, está descartada a possibilidade. "Em virtude do planejamento seguro implantado pelo ministério desde os primeiros meses do governo, os dados não apontam, até o momento, para nenhuma necessidade de implementação do Horário de Verão", diz a nota do MME.

Segundo a Abrasel, a adoção do horário de verão gera impacto direto no faturamento dos bares e restaurantes, com crescimento no faturamento entre 10% e 15%.

"No momento em que o setor ainda se recupera dos prejuízos causados pela pandemia, a implementação da medida beneficiaria um setor que gera renda direta para mais de 7 milhões de brasileiros e tem cerca de 1,5 milhão de empreendimentos no país", diz a nota.

Além disso, a associação sustenta que a medida movimentará a economia, principalmente para o comércio e o turismo, "uma vez que os turistas tendem a aproveitar melhor os destinos, estendendo suas atividades até mais tarde".

O retorno do horário de verão proporcionaria mais tempo de luz natural durante os dias, o que favorece o consumo e a frequência de clientes nos estabelecimentos, além de trazer mais movimento e segurança às cidades de um modo geral

Paulo Solmucci, presidente da Abrasel

Fim do horário de verão

O horário de verão, que costumava vigorar entre outubro e fevereiro em parte dos estados, foi suspenso em abril de 2019, no primeiro ano de mandato do presidente Jair Bolsonaro (PL).