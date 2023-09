Entenda a nova fase do Desenrola e como renegociar dívidas de até R$ 5 mil

Governo vai fazer leilão de lotes de dívidas para credores. As empresas que oferecerem os maiores descontos poderão aderir à faixa 1 do Desenrola. Esses lotes incluirão dívidas com perfis semelhantes (de mesmo tipo e idade, por exemplo). O leilão começa na segunda (25) e vai até quarta (27).

Empresas vencedoras poderão renegociar com garantia do governo. As dívidas com os maiores descontos poderão ser renegociadas à vista ou a prazo com garantia do governo, que soma R$ 8 bilhões. Os demais débitos só poderão ser pagos à vista, na plataforma do Desenrola, com o desconto oferecido pelos credores.

Devedores poderão consultar as dívidas que se encaixam no programa. O site do Desenrola vai disponibilizar a lista de débitos passíveis de renegociação, além do desconto oferecido pelos credores e a situação de cada uma das dívidas.

6. Quais são as condições de pagamento?

Dívidas da faixa 1 poderão ser parceladas em até 60 vezes. As parcelas devem ser de, no mínimo, R$ 50, com juros de até 1,99% ao mês. Os consumidores podem quitar os valores por meio de débito em conta corrente, boleto bancário ou Pix. Débitos também poderão ser pagos à vista na plataforma do Desenrola.

Devedor poderá simular os valores da renegociação. A simulação estará disponível na plataforma do Desenrola, considerando as informações registradas pelo próprio devedor e as condições oferecidas pelos bancos.