Ventilador, robô que passa pano e mais: live UOL tem descontos de até 52%

Agora um pouco de mistério: pensando no Dia das Crianças, a live apresentará brinquedos especiais, que não só divertem, como também ajudam os pequenos a desenvolver habilidades motoras e de concentração.

Para completar, o programa mostrará um lindo conjunto de panelas que promove economia do seu gás de cozinha.

Como assistir

Para assistir ao vivo e aproveitar todas as promoções, é só acompanhar a transmissão pelo link http://uol.com.br/liveshop.

Você também pode assistir nos canais do UOL no YouTube, Facebook e TikTok. Dá para ativar as notificações para ser avisado no seu celular ou computador quando começar.

Durante a live, o público pode fazer a compra na hora, direto dos sites parceiros. O programa é uma coprodução do UOL com o estúdio Live Cake, especializado em live shop.