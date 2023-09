Bolsa Família de setembro foi antecipado por decisão do Governo? Veja datas

Ontem (25), o governo retomou os pagamentos do Bolsa Família, seguindo o calendário oficial que estipula a conclusão das transferências até sexta-feira (29), sem antecipações gerais. Os beneficiários devem ficar atentos às datas de pagamento, que variam de acordo com o último dígito do Número de Identificação Social (NIS).

Confira abaixo as datas de pagamento do Bolsa Família em setembro de acordo com o último dígito do NIS: