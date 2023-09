Calendário Bolsa Família de setembro: veja datas de pagamento atualizadas

Os pagamentos referentes ao mês de setembro do programa Bolsa Família foram retomados ontem (25). Conforme o calendário oficial, está previsto que todas as transferências serão concluídas até o final desta semana. As datas de pagamento variam de acordo com o último dígito do Número de Identificação Social (NIS) de cada beneficiário.

Abaixo, segue a lista com as datas de pagamento do Bolsa Família em setembro de acordo com o último dígito do NIS: