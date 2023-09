Calendário INSS de setembro: veja datas de pagamento da aposentadoria

O calendário referente ao pagamento dos benefícios do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) de setembro já está em andamento, com início dos depósitos nesta segunda-feira (25). De acordo com informações do Ministério da Previdência Social, cerca de 37 milhões de aposentados e pensionistas estão incluídos nos repasses previstos para o ano de 2023.

As datas de pagamento variam de acordo com o valor do benefício, sendo que os pagamentos de até um salário mínimo têm datas distintas em relação aos depósitos destinados aos beneficiários que recebem acima do piso nacional.

Para consultar a data de pagamento, os beneficiários devem observar o número final do cartão de benefício, desconsiderando o último dígito verificador após o traço.