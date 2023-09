Lula elogia Haddad e diz que 'ninguém vai dar cavalo de pau na economia'

O presidente Lula (PT) voltou a elogiar o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e disse que "a economia vai continuar serena".

O que aconteceu

Lula disse que Haddad tem "serenidade" para comandar a política econômica em momentos bons e ruins. As falas ocorreram no lançamento da Estratégia Nacional para o Desenvolvimento do Complexo Econômico-Industrial da Saúde, no Palácio do Planalto.