Valor do PIS ano-base 2022 foi definido pelo governo? Veja quando será pago

O pagamento do PIS 2024, relativo ao ano-base 2022, ainda aguarda a definição das datas de início e do valor. Isso se deve ao atraso no calendário PIS/PASEP, decorrente da pandemia, que resultou em um intervalo de dois anos entre o ano-base e o período de recebimento, deixando pendente a divulgação das datas de pagamento e dos valores das parcelas.

O valor do PIS/PASEP é determinado com base no salário mínimo vigente no ano do pagamento. Portanto, o montante do PIS 2024 só será conhecido após o governo anunciar o piso salarial de 2024.

É relevante observar que a maior parte do PIS 2022 será destinada aos trabalhadores que mantiveram vínculos empregatícios formais ao longo dos 12 meses do ano-base.