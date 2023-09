Horário de verão vai voltar? Quem defende retomada e quem é contra a medida

Confira a seguir argumentos contra e a favor da retomada.

O que o governo federal alega para não retomar o horário de verão

Até o momento, o MME (Ministério de Minas e Energia) diz não haver necessidade de implementação do horário de verão no Brasil neste ano.

"Em virtude do planejamento seguro implantado pelo ministério desde os primeiros meses do governo, os dados não apontam, até o momento, para nenhuma necessidade de implementação do horário de verão", diz nota do ministério.

No ano passado, logo após ser eleito, o presidente Lula utilizou as redes sociais para questionar a população sobre a volta do mecanismo. Ele abriu uma enquete e perguntou: "O que vocês acham da volta do horário de verão?"

O "sim" teve 66,2% dos votos na enquete do presidente, contra 33,8% de pessoas contrárias ao horário de verão e que votaram "não".