Desenrola deve ser votado no Senado um dia antes de caducar, diz Pacheco

"Em razão do grande interesse público que há no entorno deste projeto, é importante que o Congresso entregue a tempo, para que esse hiato entre a caducidade da Medida Provisória e a aprovação do Projeto de Lei não prejudique o programa. O governo nos fez esse apelo ontem, vamos buscar ajudar", disse Pacheco.

O relator, senador Rodrigo Cunha (Podemos-AL), disse que vai levar seu parecer amanhã à CAE (Comissão de Assuntos Econômicos) do Senado para ser votado em sessão extraordinária.

Assim que terminar a comissão amanhã, temos condições de submeter ao Plenário. Talvez seja necessário fazer uma sessão na segunda-feira, para aprovar especificamente esse projeto, para dar tempo dele ser sancionado no prazo de vigência da MP. Acho difícil amanhã, porque reservamos o dia para apreciação da Reforma Tributária com os prefeitos. A solução de segunda-feira me parece boa.

Rodrigo Pacheco (PSD-MG), presidente do Senado

O governo federal se movimenta desde a semana passada para assegurar a continuidade do programa. Pelo acordo firmado, o Desenrola tem tramitado por meio de um projeto de lei e não pela MP assinada pelo presidente Lula.

O programa

O Desenrola é um programa emergencial e está sendo executado por meio de uma medida provisória que vence no próximo dia 3 de outubro. Para continuar a proposta, é preciso aprovar um novo projeto.